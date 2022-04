Incêndio na CSN na noite de segunda-feira, dia 25 - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 26/04/2022 01:38 | Atualizado 26/04/2022 02:14

Volta Redonda - Um incêndio atingiu um galpão de embalagens e componentes da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) no bairro Aterrado, em Volta Redonda, na noite desta segunda-feira, dia 25. As chamas e explosões chamaram a atenção dos moradores de vários bairros da cidade.

Fotos e vídeos circulam pelas redes sociais. No início da madrugada desta terça-feira, dia 26, a CSN divulgou uma nota sobre o ocorrido. Confira abaixo o texto na íntegra:

“A CSN informa que um incêndio atingiu um galpão de embalagens e componentes na Usina de Volta Redonda. O corpo de bombeiros da companhia e os bombeiros do Estado estão controlando o fogo. Não havia colaboradores no galpão, que fica localizado distante da área produtiva. As causas serão apuradas.”

