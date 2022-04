SMS de Volta Redonda oferta todos os dias a vacinação contra a Covid-19 e Influenza - Divulgação

Publicado 26/04/2022 09:46

Volta Redonda - No último plantão de vacinação, durante o feriado prolongado de Tiradentes, Volta Redonda alcançou o total de 16.487 doses de vacina aplicadas contra a Influenza (Gripe). A Campanha Nacional de Vacinação está em sua primeira etapa até domingo, dia 1º, e é recomendada para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde, em atividade, na rede pública ou privada.

Também no plantão de vacinação, mais de 230 doses contra covid-19 foram aplicadas, sendo a maioria de reforço. Além das doses para o público adulto, também foram ofertadas as doses pediátricas para crianças de 5 a 11 anos.

No município, já foram aplicadas 227.812 primeiras doses contra a covid-19, 223.579 segundas doses, 123.837 terceiras doses e 15.381 quartas doses. A cidade totaliza 590.609 doses aplicadas na população acima de 12 anos.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, disse que o plantão de vacinação garante a oportunidade de todos se vacinarem com horários amplos e locais de fácil acesso.

“A estratégia da secretaria de Saúde é continuar ofertando a vacinação contra a Covid-19 e Influenza para aqueles que ainda não completaram seus esquemas vacinais. Durante a semana, todas as 46 unidades básicas de saúde oferecem a vacinação. Aos fins de semana e feriados, as campanhas de imunização seguem com horários estendidos em dois locais de grande fluxo de pessoas: shoppings Sider e Park Sul, e na UBSF Vila Mury – que também oferece testes para a Covid-19”, falou Milene.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que aos sábados, domingos e feriados, a vacinação acontece através do plantão em três locais: UBSF Vila Mury e nos shoppings Sider e Park Sul. E a imunização contra a Covid-19 e Influenza (gripe) ocorre todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs).