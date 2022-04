A reunião contou com a participação de integrantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e comerciantes da localidade - Divulgação

Publicado 27/04/2022 07:21

Volta Redonda - Uma reunião foi realizada em Volta Redonda com o objetivo de discutir a melhoria da segurança da Rua Neme Felipe, no bairro Aterrado. Recentemente, alguns furtos ocorreram no local, especialmente, após as lojas estarem fechadas.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou aos empresários sobre as instalações das câmeras de monitoramento que vão abranger todo o município, incluindo a Rua Neme Felipe.

Ainda segundo o secretário, o bairro terá um total de 70 equipamentos que irão registrar as imagens em tempo real e ainda será beneficiado com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que são agentes da Polícia Militar que trabalharão no reforço do policiamento e nas ações próprias à ordem pública. O bairro Retiro também contará como reforço do Proeis.

Durante a reunião, a Semop disse que vai intensificar o patrulhamento da área, através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

“Solicitamos também aos empresários locais que adotem medidas de segurança como alarmes e monitoramento interno, para aprimorar ainda mais as nossas ações. Também será criado um grupo de WhatsApp para que possamos interagir com os comerciantes e entender melhor as demandas, visando um planejamento cada vez melhor e mais eficaz, a fim de agilizarmos o atendimento e de reduzirmos os crimes na região”, falou o secretário Luiz Henrique.

Participaram do encontro, além do secretário Luiz Henrique, o subtenente Amauri (Semop); um representante do Poder Legislativo e os empresários/comerciantes da Rua Neme Felipe.