Material apreendido pela PM na tarde de terça-feira, dia 26, em Volta RedondaDivulgação

Publicado 27/04/2022 09:35

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou no flagrante de duas mulheres, de 38 e 53 anos, com drogas em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 26.

Os policiais foram até o local depois de uma informação que as suspeitas tinham ido buscar droga no bairro Padre Josimo. As mulheres foram abordadas no momento em que estavam dentro de um carro, na Rua Carlos Gomes, no bairro Jardim Amália II.

Dentro do veículo, a PM encontrou um quilo de cocaína, 01 balança digital, 08 potes de fermento em pó, 02 rolos de papel filme, 02 grampeadores, 01 tesoura, sacos plásticos, etiquetas e 02 aparelhos de celular. O caso foi registrado na 93ª DP (delegacia de Polícia Civil), para onde as duas mulheres foram levadas.