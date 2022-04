SMI intensifica os serviços de manutenção nos bairros de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 27/04/2022 19:17

Volta Redonda - O Projeto "Meu Bairro + Limpo" da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda chegou nesta quarta-feira, dia 27, na região do Roma e arredores. Serviços de capina, roçada, tapa-buracos, pintura de meios-fios e a retirada de entulhos serão realizados na localidade por quatro dias.

Cinco regiões já receberam o "Meu Bairro + Limpo": Retiro, Dom Bosco, Santa Cruz, Santa Rita de Cássia e Jardim Primavera. Segundo a SMI, até o fim de maio deve chegar a mais nove bairros, incluindo o Roma.

A programação para os próximos dias do projeto é a seguinte: Vila Americana (2 e 3 de maio), Água Limpa (4 a 7 de maio), Siderlândia (9 a 11 de maio), Santa Rita do Zarur (12 a 14 de maio), Limoeiro (16 a 18 de maio), Açude (19 a 20 de maio), Candelária (23 a 25 de maio), Três Poços (26 a 28 de maio) e Belmonte (30 de maio a 1º de junho).

Os serviços de manutenção aconteciam com equipes da SMI, mas com a regularização das contas públicas, o governo municipal contratou mais funcionários e uma empresa terceirizada. Segundo a prefeitura, desta forma foi possível a ampliação de frente de trabalho na manutenção pública, com as equipes da SMI podendo se dedicar a outras melhorias. Aproximadamente 180 colaboradores estão envolvidos nos mutirões.

Segundo a SMI, além das ações do "Meu Bairro + Limpo", nos últimos 30 dias ações pontuais aconteceram em mais de 25 locais da cidade: Açude, Aterrado, Ilha São João, São Geraldo, Eucaliptal, Ponte Alta, Morada da Colina, Volta Grande, Belo Horizonte, Belmonte, Santa Cruz, Sessenta, Vila Santa Cecília, Jardim Amália, Siderópolis, Laranjal, Voldac, Água Limpa, Candelária, Santa Cruz, Jardim Belvedere, Jardim Primavera, Vale Verde, Vila Rica/Tiradentes, Nova Primavera e Santa Rita de Cássia.