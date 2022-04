Formatura de 90 alunos da 1ª turma de 2022 do projeto Bombeiro Mirim aconteceu em Volta Redonda - Cris Oliveira

Formatura de 90 alunos da 1ª turma de 2022 do projeto Bombeiro Mirim aconteceu em Volta RedondaCris Oliveira

Publicado 28/04/2022 15:06

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 28, aconteceu a formatura de 90 alunos da 1ª turma de 2022, do projeto Bombeiro Mirim de Volta Redonda. O evento foi realizado no quartel do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado.

O projeto tem o objetivo de formar líderes, capacitando os jovens, entre 7 e 16 anos, para o enfrentamento de situação de emergência. Participaram da capacitação, estudantes atendidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros Belo horizonte e Três Poços.

O curso é realizado pelo 22º GBM em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). O prefeito Antônio Francisco Neto, que estava presente à cerimônia, agradeceu a parceria.

“Preciso agradecer muito a todos da corporação por essa parceria de anos e ao governador Claudio Castro, um grande parceiro que está ajudando a reconstruir o nosso município. Fico muito orgulhoso, pois somos a única cidade do estado do Rio de Janeiro que conseguiu manter esse projeto funcionando. Seremos um eterno parceiro dos bombeiros”, falou Neto.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras, comentou que o projeto Bombeiro Mirim é muito importante pelo conteúdo profissional e técnico que as crianças recebem, e também pela vivência que adquirem.

“O projeto abre o horizonte profissional dessas crianças. Ele gera uma interação social muito grande das crianças e adolescentes com a sociedade. Acreditamos que eles vão sair daqui melhores, futuros profissionais. Até o final do ano, a expectativa é de chegar até mil crianças formadas. Que esse projeto continue rendendo todos esses frutos para o futuro dessas crianças”, destacou o Major.

Formatura de 90 alunos da 1ª turma de 2022 do projeto Bombeiro Mirim aconteceu em Volta Redonda Cris Oliveira

A moradora do bairro Três Poços, Patrícia Araújo, prestigiou os dois filhos, Lucas (11 anos) e Sofia (9 anos), que se formaram pelo projeto.

“Meu objetivo era de ocupar o tempo deles, tirando-os da rua. Além disso, queria que eles conhecessem mais sobre a função de um bombeiro. E eles gostaram muito de participar”, falou a mãe.

A moradora do bairro Belo Horizonte, Ana Lúcia Batista, de 53 anos, também estava acompanhando a cerimônia de formatura.

“Estou muito feliz em participar da formatura do meu filho Pedro Gabriel. O Bombeiro Mirim é um incentivo para crianças que não têm muitas oportunidades para adquirir conhecimentos. É um projeto que traz cultura, através das palestras, além de ensinar ações específicas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros, que eles podem utilizar no dia a dia e passar para a família. Como, por exemplo, apagar incêndio, massagem cardíaca, entre outros. Através do Bombeiro Mirim, eles passam a ampliar os horizontes, ao invés de se desencaminharem por outras questões ligadas à periferia. Eles passam a ter um alvo e, quem sabe um dia, serem bombeiros”, citou.

Formatura de 90 alunos da 1ª turma de 2022 do projeto Bombeiro Mirim aconteceu em Volta Redonda Cris Oliveira

Mais sobre o projeto

O projeto Bombeiro Mirim visa ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes que estão em risco de vulnerabilidade social, estimular a iniciativa, independência e busca de identidade, e prepará-los para o enfrentamento de situações de emergência. As atividades do Bombeiro Mirim reúnem percepção de risco, prevenção de incêndio, primeiros socorros e de vários tipos de acidentes.

Ainda tem o objetivo de despertar, nas crianças e nos adolescentes, a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania. O método utilizado no projeto conta com aulas por meio de diálogo, apresentação de filmes, material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos.