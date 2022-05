Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV marcaram os gols da partida - VRFC

Publicado 01/05/2022 15:33 | Atualizado 01/05/2022 15:57

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Atlético-CE por 4 a 0 na tarde de sábado, dia 30, no Raulino de Oliveira. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança provisória da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Marcos Júnior mandou para o fundo das redes e abriu o placar no Raulino de Oliveira. O Voltaço ampliou a vantagem aos 33 minutos com Igor Bolt.

Na volta do intervalo, o Voltaço chegou ao terceiro gol aos 36 minutos após Danrley ser derrubado na área e o juiz marcar pênalti. Rafhael Lucas foi para a cobrança e ampliou a vantagem tricolor. O quarto gol do Volta Redonda foi aos 43 minutos com MV.

Pela Série C, Volta Redonda FC volta a campo no domingo, dia 8, às 17h, o ABC, no Frasqueirão. Mas antes disso, o time encara o Friburguense pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. A partida acontecerá na quarta-feira, dia 4, às 15h, no estádio Eduardo Guinle.