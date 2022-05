SMS de Volta Redonda divulga balanço final do Dia D de vacinação - Divulgação

Publicado 02/05/2022 11:53

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou o balanço final do Dia D de vacinação contra a Gripe, o Sarampo e a Covid-19 no último sábado, dia 30. Segundo os dados divulgados, no dia da mobilização, mais de seis mil doses foram aplicadas, no total.

Os números apontam que 3.275 doses contra a gripe foram aplicadas. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 3 de junho em todas as unidades básicas de saúde.

O município também antecipou neste dia, o público-alvo da 2ª etapa. Além de idosos e profissionais de saúde, os seguintes grupos foram contemplados: crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; trabalhadores da educação; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; agentes das forças de segurança e salvamento; das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores portuários; e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Além da imunização contra a gripe, Volta Redonda aplicou 640 doses contra o Sarampo, em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e profissionais de saúde, rede pública e privada. Ainda no Dia D, o município começou a ampliar a 4ª dose contra a covid-19 para idosos a partir de 60 anos. A medida é direcionada para as pessoas que receberam a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

Segundo a SMS, no primeiro dia de ampliação, 1.780 quartas doses foram aplicadas nesse público. Ainda doses pediátricas foram feitas para crianças de 5 a 11 anos e as outras doses também foram ofertadas a população em geral. A SMS contabilizou no total 2.394 doses, sendo que a maioria foi reforço.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, comentou sobre a adesão da população no Dia D.

“O Dia D foi um sucesso crianças, adultos e idosos compareceram as unidades básicas de saúde para atualizar a caderneta de vacinas e isso é muito importante. Vale lembrar que a vacinação continua e quem ainda não se vacinou deve procurar a unidade mais próxima para fazer a vacinação contra essas doenças”, frisou a enfermeira.