O grupo é formado por seis médicos, três titulares e três suplentesDivulgação

Publicado 02/05/2022 16:03

Volta Redonda - O Hospital Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, em Volta Redonda recebeu o certificado da Coordenação das Comissões de Ética Médica (Cocem) do Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) pela implantação da Comissão de Ética Médica.

A equipe é formada por seis médicos, três titulares e três suplentes. O grupo foi eleito por integrantes do corpo clínico da unidade, sob coordenação do Cremerj, para atuação entre 29 de abril de 2022 até 29 de outubro de 2024.

O diretor do Hospital Nelson Gonçalves, Reginaldo Moreira, explica que a implantação da comissão atende uma exigência do Cremerj para unidades com mais de 40 médicos.

“Nosso hospital já conta com as comissões de Infecção Hospitalar e de Óbitos e agora tem a Comissão de Ética Médica. A comissão é independente na análise dos casos, sem haver interferência em suas decisões por parte da direção da unidade”, falou o diretor da unidade médica.

Segundo o diretor Médico do hospital, Rodney Gomes, a implantação da comissão é muito importante.

“A ação do grupo reverte em mais eficácia no atendimento à população, pois faz com que o desempenho individual dos médicos melhore e avance na busca da excelência do atendimento aos pacientes”, comentou o Rodney.

A Comissão de Ética Médica do Hospital Doutor Nelson Gonçalves é composta pelos médicos Igor Dutra Braz, Felipe Santana Fagundes e Fernando Guilherme de Sá Martins; e como suplentes foram eleitos Steeve Anderson de Miranda Cavalheiro, Artur Guilherme Pinto Alves Canazza e Vivian Lima da Silva Naves.