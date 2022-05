Equipes do Projeto 'Meu Bairro + Limpo' e funcionários extras atuam em vários locais - Divulgação

Publicado 04/05/2022 09:14 | Atualizado 04/05/2022 09:16

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou nesta semana mais uma programação de manutenção na cidade.

As equipes atuam realizando diversos serviços, entre eles: capina, roçada, pintura de meios-fios, tapa-buracos, retirada de entulhos e manutenção em saneamento básico, que vão desde a limpeza de bueiros até mais complexos como a construção de caixas de ralo.

Nesta semana, o projeto "Meu Bairro + Limpo" já atendeu na segunda-feira dia, 02, e na terça-feira, dia 03, o bairro Vila Americana. O programa já beneficiou seis regiões do município: Retiro, Dom Bosco, Santa Cruz, Santa Rita de Cássia, Jardim Primavera e Roma.

Segundo a SMI, até o fim de maio, mais nove bairros receberão os serviços, incluindo a Vila Americana: Água Limpa (4 a 7 de maio), Siderlândia (9 a 11 de maio), Santa Rita do Zarur (12 a 14 de maio), Limoeiro (16 a 18 de maio), Açude (19 a 20 de maio), Candelária (23 a 25 de maio), Três Poços (26 a 28 de maio) e Belmonte (30 de maio a 1º de junho).

Equipes extras trabalharam na segunda-feira nos bairros: Padre Josimo, Roma, Santa Cruz, Vila Brasília, Vila Santa Cecília, Siderlândia, Ponte Alta, Conforto, Jardim Cidade do Aço, Ilha Parque, Retiro, Ponte Alta, São Carlos, 249, Siderópolis, Nossa Senhora das Graças, Sidervile, Limoeiro, Voldac e Laranjal.

O governo municipal está intensificando ações de manutenção, desde o mês passado, a partir da regularização das contas públicas. A prefeitura contratou mais funcionários e uma empresa terceirizada, com isso, foi possível a ampliação de frente de trabalho na manutenção pública, com as equipes da SMI podendo se dedicar a outras melhorias. Cerca de 180 colaboradores estão envolvidos nos mutirões e mais de 25 locais de Volta Redonda já foram beneficiados.