Cardápio ainda é provisório, implantado ao mesmo tempo em que unidades escolares voltaram a ser abastecidas em VR - Divulgação

Cardápio ainda é provisório, implantado ao mesmo tempo em que unidades escolares voltaram a ser abastecidas em VRDivulgação

Publicado 04/05/2022 08:58 | Atualizado 04/05/2022 09:01

Volta Redonda - Nesta semana, ainda em caráter provisório diante da transição, a nova empresa de alimentação, recentemente contratada pela prefeitura de Volta Redonda iniciou os serviços. Segundo o governo municipal, mais de 100 escolas da cidade, já foram abastecidas e apresentam uma melhora no cardápio.

A coordenadora de Alimentação Escolar da secretaria de Educação (SME), Andrea Carvalho, disse que a Horto Central Marataízes programou rapidamente uma logística necessária para o fornecimento dos gêneros alimentícios.

“Foram enviados oito caminhões e uma carreta com alimentos, proteínas, pães e bolos que estão permitindo o preparo de alimentação para os nossos alunos. O fornecimento funcionou normalmente nesses primeiros dias, seguindo o cardápio de transição acordado com o Setor de Alimentação Escolar da SME”, comentou Andrea.

Ainda segundo a coordenadora, a carga foi entregue no depósito da empresa, que fica na divisa com Barra do Piraí, e em seguida, caminhões de pequeno porte fizeram a distribuição dos insumos nas unidades escolares.

A coordenadora Andrea também relatou que conforme estabelecido pelo Setor de Alimentação Escolar, com o passar dos dias, será implementado novo cardápio, no qual também serão garantidos todos os nutrientes e proteínas necessários ao bom desenvolvimento dos alunos. Mesmo ainda na transição, a situação já melhorou sensivelmente.

“Em breve, vamos conseguir disponibilizar antecipadamente o cardápio aos pais, para que eles fiquem informados sobre a alimentação dos filhos antes das aulas”, frisou Andrea.

O cardápio das crianças do berçário (de 4 a 11 meses) conta com desjejum, colação, almoço, lanche da tarde e pré-jantar, conforme o período em que estão na unidade escolar. Nas creches, são servidos: desjejum, almoço, lanche da tarde e pré-jantar.

Já os estudantes dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), do Ensino Fundamental e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), o cardápio é composto de desjejum e almoço para os alunos da manhã, e lanche e jantar para quem estuda à tarde.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a “Tetê”, a SME acompanha a transição na alimentação escolar da rede municipal, e que a intenção é oferecer maior qualidade na merenda para os estudantes.

“Visitamos algumas escolas, onde constatamos que cardápio do dia foi executado na íntegra, com os alunos comendo bem e satisfeitos com a refeição servida. Esse é o nosso objetivo: oferecer as melhores condições possíveis para que nossos alunos possam estudar tranquilamente, e a alimentação faz parte dessa rotina nas escolas”, destacou a secretária.

A Horto Central Marataízes assumiu o fornecimento e preparo de alimentos para a rede municipal de Volta Redonda nesta segunda-feira, por meio de um contrato emergencial de seis meses com a SME. A empresa entra em substituição à antiga fornecedora, que teve o contrato rompido com a prefeitura, devido a irregularidades.

A nova empresa deve absorver a mão de obra deixada pela antiga como merendeiras, nutricionistas e coordenação. Confira abaixo o cardápio servido nesta terça-feira, dia 3:

Ensino Fundamental, EJA e C.M.E.I: desjejum/lanche (leite com achocolatado / rosquinha); almoço/jantar: arroz/feijoada de verão (cubos de carne, linguiça calabresa); virado de legumes/salada de couve/laranja;

Creche: desjejum (leite com achocolatado / rosquinha); almoço: arroz/feijoada de verão (cubos de carne, linguiça calabresa); virado de couve e tomate; lanche da tarde (suco de laranja/bolo caseiro); pré-jantar (sopa de caldo de feijão com batata, cenoura, chuchu e músculo);

Berçário (8 a 11 meses): desjejum: mamadeira especial fórmula láctea infantil 2; colação: suco natural de laranja;almoço (creme de inhame, couve e cenoura/músculo desfiado); lanche da tarde (mingau de creme de aveia); pré-jantar (sopa de caldo de feijão com batata, cenoura, chuchu e músculo);

Berçário (6 a 7 meses): desjejum: mamadeira especial fórmula láctea infantil 2; colação: suco natural de laranja; almoço (creme de inhame, couve e cenoura/músculo desfiado); lanche da tarde(mingau de creme de arroz); pré-jantar( sopa de caldo de feijão com batata, cenoura, chuchu e músculo);

Berçário (8 a 11 meses): desjejum: mamadeira especial fórmula láctea infantil 1; colação: suco natural de laranja lima; almoço (papa salgada de inhame, chuchu, cenoura/músculo); lanche da tarde (mingau de creme de arroz); pré-jantar: mamadeira especial fórmula láctea infantil 1.