Para o mês de maio estão programadas mais 15 cirurgias, 13 ginecológicas e duas de vesícula - Divulgação

Para o mês de maio estão programadas mais 15 cirurgias, 13 ginecológicas e duas de vesículaDivulgação

Publicado 03/05/2022 15:47

Volta Redonda - Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda e a rede privada resultou no mutirão de cirurgias ginecológicas e de vesícula. Segundo os dados divulgados, 47 pessoas foram beneficiadas em três meses.

A ação começou em fevereiro deste ano para zerar a fila por estas cirurgias eletivas na cidade. O programa realizou 34 procedimentos ginecológicos e 13 de vesícula até o final do mês de abril. Para este mês de maio estão planejadas mais 15 cirurgias, 13 ginecológicas e 02 de vesícula.

De acordo com a SMS, a oferta por estas duas modalidades ocorre devido ao número significativo de mulheres com alterações ginecológicas e pessoas com cálculo de vesícula.

A convocação acontece por telefone e prioriza os pacientes que já estão na fila de espera. No total, 188 pessoas foram encaminhadas para avaliação. Eles passam por consulta pré-operatória, recebem encaminhamento com a data da cirurgia e têm o acompanhamento pós-operatório.

A moradora do bairro Retiro, Leila Cristina Barcelos Fonseca, fez a cirurgia em fevereiro.

“Passei por uma internação no Hospital São João Batista, em outubro do ano passado, que identificou a necessidade de cirurgia ginecológica e cálculo na vesícula. Graças ao mutirão, já fiz a primeira e, após três meses em recuperação, estarei apta para a segunda”, disse Leila.

Já a moradora do Vale Verde, Rogéria Ferreira Marques Alves, relatou que fez a cirurgia ginecológica no final do mês de março. Ela falou sobre a qualidade do atendimento.

“Fui muito bem atendida no hospital, desde a recepção, passando pela enfermagem, até chegar à equipe médica. Agradeço à prefeitura pela iniciativa”, frisou a moradora.

Uma das primeiras pacientes beneficiadas com a cirurgia ginecológica foi Rosemira dos Santos Aquino, do bairro Retiro.

“Aguardo pelo procedimento há anos e foi muito bom ter sido chamada. O atendimento é perfeito, do pré-operatório ao acompanhamento pós-cirurgia”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, também falou sobre o programa.

“Encontramos uma longa fila, com muitas pessoas aguardando para estes procedimentos. Tivemos de reestruturar a rede em meio ao pior período da pandemia e vamos usar todos os recursos para zerar a espera. A convocação está sendo feita de acordo com a disponibilidade da rede privada”, a esclareceu secretária.