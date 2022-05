O levantamento mostrou que cerca de 50% dos criadouros identificados estão nos chamados "depósitos móveis", que são pratos de plantas, bebedouros de animais - Divulgação

Publicado 04/05/2022 09:27 | Atualizado 04/05/2022 09:42

Volta Redonda - O LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizado em Volta Redonda, entre os dias 3 e 9 de abril, foi de 3,3%. O número representa risco médio para as doenças transmitidas pelo mosquito.

Os dados constam no relatório feito pela Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e apresentam um alerta sobre os riscos da dengue. De acordo com o LIRAa, sete regiões apresentaram índices de médio risco de infestação do mosquito (entre 1% e 3,9%) e outras cinco alto (acima de 3,9%). Até o momento, a cidade teve 10 casos confirmados da doença.

Ainda conforme o levantamento, cerca de 50% dos criadouros identificados estão nos chamados "depósitos móveis", que são pratos de plantas, bebedouros de animais. Latas, sucatas e entulhos correspondem a 21% e depósitos de água ao nível do solo como latões e tonéis tem 9,1%.

Os demais são compostos por pneus (8,6%); calhas, piscinas, ralos (7,5%); depósitos naturais (bromélias e buracos de árvores), com 2,7%; e reservatórios de água elevados (caixas d' água) – 1,1%.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, disse que apesar de a cidade ter 10 confirmados de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, é importante que a população faça as vistorias semanais nas residências, com objetivo de quebrar o ciclo de vida do mosquito.

"As equipes da Vigilância Ambiental realizam este trabalho, mas a população também pode colaborar. O período quente e úmido, que intercala chuva com dias de altas temperaturas, faz o Aedes se reproduzir com maior intensidade. O tempo de eclosão dos ovos varia entre sete e dez dias, por isso, a eliminação de possíveis criadouros semanalmente interrompe o ciclo de vida do Aedes, impedindo que se tornem adultos transmissores da Dengue, Zika e Chicungunya”, disse Janaína.

A coordenadora também destacou algumas dicas importantes para a população.

"O recomendado é que as pessoas limpem semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia. A limpeza pode ser feita com escova ou bucha, e ficar atento aos potes de água para animais. Além disso, sempre deixar garrafas viradas com a boca para baixo, pneus cobertos e não esquecer da limpeza em calhas, piscinas e ralos; plantas como as bromélias e depósitos de água", citou Janaína Soledad.

As ações rotineiras de combate ao Aedes aegypti continuam na cidade, através dos agentes de endemia. Segundo a Vigilância Ambiental, o trabalho é efetuado também em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), com a limpeza e retirada de entulhos.