Cerca de R$ 300 mil serão investidos nas obras de melhoriasDivulgação

Publicado 04/05/2022 19:21

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) inicia neste mês de maio, sete obras para melhorar a segurança para moradores de cinco bairros na cidade. O investimento será de cerca de R$ 300 mil. Uma das intervenções começou nesta semana, as outras seis têm previsão para iniciarem na segunda-feira, dia 9.

Nesta terça-feira, dia 4, a empreiteira responsável pela obra de adequação de acessibilidade do prédio da antiga Escola Estadual Maranhão, na Rua João Haasis, bairro Eucaliptal, iniciou os serviços. Atualmente, o local abriga a Seção de Documentação e Arquivo da Prefeitura, e recebe adequações nos banheiros, refeitório, acesso com rampa, entre outras intervenções.

A diretora geral do Furban-VR, Larice Duarte, falou sobre as melhorias e destacou que a previsão é que a obra esteja concluída até o fim de maio.

“Com a contratação de pessoas com deficiência (PCDs) para modernizar o acervo municipal, eram necessárias algumas adaptações no colégio para que essas pessoas possam trabalhar lá. Essa é uma visão da administração municipal: melhorar o acesso das pessoas com deficiência, para a melhoria da qualidade de vida e do trabalho delas”, falou a diretora.

Duas frentes terão início no bairro Belo Horizonte na segunda-feira, dia 9. Será feito reparo no muro em sacaria na Rua 06, perto do n° 155, pois parte da estrutura está danificada e a obra visa à segurança e estabilidade do muro. E na Rua 08, próximo ao nº 190, será realizada obra de concreto projetado e reparo de canaleta de água pluvial.

Outras duas obras estão previstas para as ruas E e F, no bairro Candelária, onde será feita a construção de dois muros de contenção. No bairro Água Limpa, a empreiteira responsável fará uma obra em um muro de contenção em solo grampeado, além de reparo de meio-fio e de pavimentação na Rua Rio Araguaia para reforçar o talude. também será realizada a construção de muro de contenção na Rua Visconde de Mauá, em frente aos números 599 e 609, no Jardim Belmonte.