Publicado 04/05/2022 19:48

Volta Redonda - O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, entregou ao prefeito Antonio Francisco Neto, o certificado da ONU (Organização das Nações Unidas) de adesão à campanha "Construindo Cidades Resilientes”, do órgão internacional.

O reconhecimento aconteceu no mês passado e o diploma foi oficialmente entregue ao chefe do Executivo, nesta quarta-feira, dia 4. Segundo o coordenador da Defesa Civil, ser resiliente significa ter capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana. O que de acordo com ele, Volta Redonda possui.

"É o reconhecimento de um trabalho que é feito durante o ano todo. Nosso maior desafio como Defesa Civil é prever e se antecipar ao cenários de risco e tomar ações para que este processo não evolua. Durante o período de alerta de Verão 2021/2022 tivemos 174 interdições, por exemplo, mas com nenhuma família acolhida em centros de abrigo. O que mostra que foram todas essas ações foram preventivas", falou Rubens.

Alguns itens foram levados em consideração para receber o título, como: a existência de um Plano de Contingência com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada (SCOI), e o Plano de Ações Compartilhados (PAC) – que já integram o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

As boas práticas escolhidas serão apresentadas no ‘Manual para Governos Locais sobre Engajamento Comunitário em Redução do Risco de Desastres’. O documento será publicado pelo MCR2030 (sigla da campanha “Construindo Cidades Resilientes 2030”), contribuindo para a redução do risco de desastres nas Américas e na região do Caribe.

O prefeito Neto enfatizou que a cidade atualmente investe na conscientização ambiental, através dos ciclos de palestras da Defesa Civil que visam garantir a manutenção de atos seguros; no monitoramento das áreas sujeitas à ocupação irregular e de risco; na realização de obras de contenção por meio do Furban e limpezas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

"O Poder Público vem adotando ações de antecipação e prevenção aos riscos, com atividades de educação ambiental, combate às ocupações irregulares, obras de contenção de encostas e limpeza. Resultado disso é o reconhecimento da ONU e os números do período de alerta desta ano, época de maior registro de ocorrência. Não tivemos nenhuma situação grave, sendo que a maioria das ações ocorreram de forma preventiva. É fruto de um trabalho conjunto", destacou Neto.