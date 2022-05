Material apreendido pela PFR na Via Dutra - Divulgação

Publicado 05/05/2022 11:33

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56 pistolas calibre 9 mm e 112 carregadores que seriam entregues em Volta Redonda (RJ). A apreensão ocorreu no km 18, da Rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas (SP), na quarta-feira, dia 04.

Os agentes abordaram um veículo guincho que transportava o carro. O responsável pelo automóvel estava como passageiro no guincho e relatou aos policiais que pegou o veículo em Itajaí (SC) e receberia R$ 5 mil para entregar o material em Volta Redonda.

As armas e os carregadores de fabricação estrangeira estavam escondidos no tanque de combustível do automóvel. O motorista do carro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Lavrinhas (SP).