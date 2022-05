Volta Redonda goleou por 5 a 1 o Friburguense - Divulgação

Publicado 06/05/2022 09:30 | Atualizado 06/05/2022 09:31

O Volta Redonda (VRFC) goleou o Friburguense por 5 a 1 na tarde de quarta-feira, dia 4. A partida válida pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Carioca aconteceu no estádio Eduardo Guinle.

Os gols do esquadrão de Aço foram marcados por Bruno Santos três vezes, e Pedrinho e Caio Vitor. Bruno Santos comentou sobre a importância de estrear com vitória.

“Sabemos da dificuldade que será esta A2, que tem equipes de muita qualidade. Sabíamos também que seria um jogo difícil, por mais que tivessem garotos do outro lado, sempre entraremos em campo respeitando os nossos adversários. Só que é o que falei quando fui apresentado. A A2 é uma competição muito importante, porque precisamos recolocar o Volta Redonda no lugar de onde não deveria ter saído. Então é jogo após jogo, sempre procurando evoluir para buscarmos os resultados positivos que nos levarão ao acesso”, disse o atacante.

Bruno Santos celebra gols e vitória do Voltaço Divulgação

O próximo jogo do Voltaço pelo Estadual será na quinta-feira, dia 12, às 18h, diante do Maricá, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Mas antes disso, a equipe volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro para enfrentar o ABC, no domingo, dia 8, às 17h, no estádio Frasqueirão.

O elenco do VRFC se reapresentou nesta quinta-feira, dia 5. Os atletas que jogaram 60 minutos ou mais diante do Friburguense realizaram um trabalho de recovery, os outros foram para o CT Oscar Cardoso, e participaram de um treinamento técnico. Na manhã desta sexta-feira, dia 06, o time faz o último treinamento antes de seguir para Natal.