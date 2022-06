O serviço de testagem também será oferecido durante o feriado - Divulgação

Publicado 15/06/2022 18:55

Volta Redonda - Um plantão de vacinação contra a gripe e covid-19 será realizado durante o feriado prolongado de Corpus Christi, em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de quinta-feira, dia 16 domingo, dia 19, serão aplicadas em diversos locais da cidade.

Confira abaixo o cronograma:

De quinta-feira a sábado, dias 16, 17 e 18, nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h, nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h, e no Zoológico Municipal (Zoo-VR), das 9h às 16h.

Já no domingo, dia 19, as doses das vacinas serão aplicadas nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h, e no Zoológico Municipal, das 9h às 16h. Já no shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, das 14h às 20h.

Testes para covid também serão realizados de quinta-feira a domingo na central de testagem (Rua 546, nº 95A – bairro Jardim Paraíba), em funcionamento das 8h às 18h30, e nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 18h30.