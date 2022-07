Exposição terá quadros, desenhos e esculturas de artistas surdos - Divulgação

Exposição terá quadros, desenhos e esculturas de artistas surdosDivulgação

Publicado 09/07/2022 16:00

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 11, acontecerá o lançamento da 1ª Mostra de Artes e Cultura Surda de Volta Redonda. A mostra será realizada na galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília, das 8h às 17h, e irá até o dia 31 de julho. A entrada é franca.

A exposição terá quadros, desenhos e esculturas de artistas surdos, como explica a coordenadora de projetos da SMPD, Eliete Guimarães Vasques.

“O surdo sempre foi muito marginalizado socialmente e, por isso, acabou sendo prejudicado em diversos contextos sociais. Esse evento é muito importante para que o público conheça um pouco mais da cultura surda, a sua identidade, conhecimento, aprendizado, desenvolvimento, construção e também da língua de sinais. Poucas pessoas conhecem a cultura surda e, com isso, possuem muitos estigmas. Porém, ela é riquíssima e muito importante para essa comunidade, pois assim como o ouvinte tem a sua, os surdos também têm”, disse Eliete.

O primeiro dia de evento contará com a presença do ator surdo e presidente do Centro de Integração na Arte e Cultura dos Surdos, Ricardo Boarretto de Siqueira. Ele irá ministrar uma palestra com o tema: Visual Vernacular (VV). Também serão realizadas apresentações de teatro e poesia durante todo o dia.

“Essa ação vem ao encontro das diretrizes das políticas públicas, que é promover a cultura inclusiva”, contou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.