Igor Bolt, Edgar, Pedrinho, Rafhael Lucas, Natan e Bruno Santos, duas vezes, marcaram os gols da vitória do VoltaçoDivulgação

Publicado 14/07/2022 11:18 | Atualizado 14/07/2022 11:18

Volta Redonda - O Voltaço goleou a equipe de Angra dos Reis por 7 a 0 em partida válida pela 4ª rodada da Taça Corcovado. O jogo aconteceu na noite de quarta-feira, dia 13, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols do Voltaço foram marcados por Igor Bolt, Edgar, Pedrinho, Rafhael Lucas, Natan e Bruno Santos, duas vezes. O primeiro saiu aos 37 minutos da primeira etapa com Igor Bolt. O segundo foi aos 42 minutos com Edgar.

Na volta do intervalo, o terceiro gol do Esquadrão de Aço foi aos quatro minutos. Pedrinho cobrou falta da intermediária e acertou o ângulo. Aos 26 minutos, Júlio Amorim foi derrubado na área e árbitro do jogo marcou pênalti. Rafhael Lucas bateu e marcou o quarto gol do Voltaço. Aos 34 minutos, Natan marcou o quinto do Voltaço. E o atacante Bruno Santos entrou no segundo tempo e marcou duas vezes, aos 35 e aos 40 minutos, fechando a goleada do Volta Redonda.

Com a vitória, o Voltaço assume a liderança do grupo B e fica com cinco pontos de vantagem na primeira colocação da classificação geral do Campeonato Carioca da A2. Na próxima rodada, o Volta Redonda visita a Cabofriense, quinta-feira, dia 21, às 14h45, no Correão. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo será diante do Manaus-AM, segunda-feira, dia 18, às 20h, na Arena Amazônia.