Policiais militares que ministraram o curso receberam ‘Certificado de Agradecimento’Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/08/2022 11:30

Volta Redonda - A secretaria municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda inaugurou nesta terça-feira (9), o Auditório Nancy Andrea de Mattos Barbosa, que sedia o curso de capacitação voltado ao atendimento da comunidade escolar do município. As aulas foram ministradas por policiais militares que compõem esse serviço especializado no 28o Batalhão da Polícia Militar (BPM). O evento foi organizado pela Semop e realizado na sua sede, na Ilha São João.

Voltada para a Patrulha Escolar e às cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) - todos integrantes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) -, a capacitação tem como objetivo ampliar a segurança nas escolas; esclarecer dúvidas sobre o trabalho policial nas unidades escolares; assessorar os colégios quanto à segurança; assessorar a direção escolar; aproximar as forças de segurança da escola e interagir com os alunos e autoridades.

A Patrulha Escolar tem como principais funções a prevenção, a orientação e a transformação, ficando em segundo plano a repressão a crimes e atos infracionais. Por conta disso, o curso destaca a atuação junto à comunidade escolar, com o objetivo de identificar os problemas comuns, buscar soluções e refletir sobre os papéis de cada um.

Os responsáveis pela instrução afirmaram ainda que serão debatidos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), direitos e deveres, fontes de violência, mediação de conflitos, sexualidade, prevenção às drogas, segurança, autoestima, regimento escolar, entre outros temas.

O titular da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que participou da capacitação, afirmou que o curso é muito significativo para os profissionais envolvidos. “É de extrema importância não só a capacitação, mas também a integração, que acaba estreitando os laços profissionais, otimizando os recursos e oferecendo a elevação do conhecimento, que resulta na excelência do serviço prestado, que é a nossa meta”, apontou.

Ao final do evento foi entregue pelo secretário Luiz Henrique, um ‘Certificado de Agradecimento’ aos cinco policiais militares que ministraram o curso de capacitação, como forma de reconhecimento pelo trabalho.