Painéis elétricos podem ficar ligados durante a manutenção, diminuindo o tempo dos reparos - Divulgação/Saae-VR

Painéis elétricos podem ficar ligados durante a manutenção, diminuindo o tempo dos reparosDivulgação/Saae-VR

Publicado 17/08/2022 18:45

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) adquiriu um novo equipamento para aumentar a segurança da equipe técnica de manutenção elétrica e automação. Uma maleta com 109 ferramentas isoladas que também tem como objetivo agilizar as manutenções realizadas nos painéis elétricos de controle do bombeamento, diminuindo o tempo do serviço e, consequentemente, a falta de água.

O coordenador de automação do Saae-VR, Marcelo Schiavanio, destacou que as novas ferramentas seguem a norma regulamentadora NR10, que trata da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica e baixa tensão.

“São ferramentas especiais para o eletricista, porque garantem uma segurança para não levarmos choque e nem ter algum acidente de trabalho, caso ocorra algum problema no painel ou alguma coisa que passa a corrente”, disse.

Já o gerente de controle de água e esgoto, Silvino Gandos, explicou o quanto o novo equipamento irá aumentar a agilidade nas manutenções.

“Com as ferramentas antigas que tínhamos, o técnico tinha que desligar o painel e a bomba. Já com este sistema, como é isolado, ele pode trabalhar em carga. Então ele ganha todo este tempo e, o mais importante, com mais segurança para ele”, afirmou.