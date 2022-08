Atividades começaram pelos CRAS Santo Agostinho e Açude, com o tema 'É brincando que se aprende' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/08/2022 17:19

Volta Redonda - A secretaria municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda preparou um calendário de ações para lembrar o Mês da Primeira Infância – Agosto Verde. As atividades começaram nesta semana pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) do Santo Agostinho e Açude, nesta terça-feira (16), com o tema “É brincando que se aprende”, no caminhão da Brinquedolândia.

A Brinquedolândia é um projeto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), que acontece nos CRAS. O serviço é uma estratégia de apoio e estímulo aos familiares que cuidam das crianças, buscando melhorar a qualidade da relação entre eles para consolidar os vínculos protetivos.

O caminhão permite à Smac - que segue as diretrizes e metas para a proteção integral da criança nos primeiros anos de vida, previstas em leis federais que tratam do tema – a realização de ações itinerantes de abordagem social. A Brinquedolândia visa integrar a criança e seus cuidadores com brincadeiras lúdicas, além de possibilitar o desenvolvimento de suas potencialidades. A equipe do projeto atua junto com o orientador social do CRAS da área, apoiando as atividades já planejadas.

A programação pelo Mês da Primeira Infância segue nesta quarta-feira (17), com exibição do filme “Tá Dando Onda”, no CRAS do bairro Roma, às 9h; no Santa Cruz tem brincadeiras de criança na quadra da Escola Municipal Lund Vilela, às 9h e às 14h. Também às 14h, tem atividade sobre a saúde bucal infantil no CRAS Siderlândia.

Na quinta-feira (18), o CRAS Vila Brasília promove gincana com pais e filhos. Na sexta-feira (19), às 13h30, o CRAS Três Poços vai fazer as crianças viajarem por meio de brincadeiras. E no CRAS Belo Horizonte tem palestra com doula e sobre aleitamento materno, e atividades para as crianças, no dia 24, a partir das 9h.

Município adere ao Programa Criança Feliz que está em mais de 30 bairros

O “Criança Feliz”, do Ministério da Cidadania, implantado no primeiro semestre deste ano, está em sintonia com as políticas públicas já desenvolvidas em Volta Redonda. O programa visa estimular o desenvolvimento integral de crianças em situação de risco ou vulnerabilidade social, na primeira infância – fase determinante para o desenvolvimento de habilidades de coordenação, memória e capacidade de aprendizado.

A iniciativa alcança crianças com idade de 0 a 3 anos e gestantes que estejam inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, e crianças com idade entre 0 e 6 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para participar, é preciso manter os dados no Cadastro Único atualizados, principalmente quando há grávidas e crianças de até seis anos na família.

O programa funciona nos CRAS e está em mais de 30 bairros de Volta Redonda, onde foi identificada maior demanda. O ponto central é a visitação domiciliar, realizada por 23 visitadores e 2 supervisores, todos capacitados pelo governo. Os visitadores são capacitados em diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, serviço social, direitos humanos, cultura e outras áreas prioritárias para a primeira infância.

“A proteção à primeira infância deve ser intersetorial. A Smac, em parceria com outras secretarias do governo, está envolvida para mudar a realidade dessas crianças. O programa orienta as famílias sobre a melhor maneira de estimular os filhos, encaminhar as famílias aos serviços públicos e políticas que necessitam, além de realizar acompanhamento das gestantes desde o pré-natal, preparando as mães em toda linha de cuidado, bem como o fortalecimento do vínculo familiar”, explicou a coordenadora da Primeira Infância do DPB da Smac, Luciana da Cruz Carvalho.