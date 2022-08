Em julho deste ano, instituição formou os 80 primeiros beneficiados pelo 'Qualifica Fevre' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 15/08/2022 17:30

Volta Redonda - A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) iniciou neste mês novas turmas do programa “Qualifica Fevre”, que proporciona aos alunos da rede pública municipal, com idade a partir de 14 anos, curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo. Participam cerca de 120 estudantes dos colégios João XXIII, Getúlio Vargas e José Botelho de Athayde.

De acordo com o diretor-presidente da Fevre, Caio Teixeira, o programa “Qualifica Fevre” promove a capacitação profissional do aluno, desenvolvimento do pensamento crítico, aquisição de novas competências, proporcionando o relacionamento com conteúdos escolares, com a área administrativa e oportuniza o conhecimento da área tecnológica.

“Cada jovem matriculado neste curso tem a possibilidade de conhecer um pouco sobre administração, agora, por volta dos 14 anos. Portanto, se dá um salto na sua visão de mundo, é o futuro que se abre com mais possibilidades”, afirmou Caio.

O curso tem carga horária de 120 horas distribuídas em um semestre escolar, no contraturno do aluno, e tem disciplinas específicas da área administrativa: Teoria Geral da Administração, Português e Informática.

Formandos

Em julho deste ano, a Fevre formou os 80 primeiros estudantes beneficiados pelo “Qualifica Fevre”. Durante o primeiro semestre letivo, com um total de 120 horas, alunos dos colégios João XXIII e Getúlio Vargas fizeram a capacitação para o mercado de trabalho no contraturno das aulas. Cada unidade formou duas turmas.