Gol do Voltaço foi marcado por Lelê, aos 21 minutos do segundo tempoDivulgação/VRFC

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Campinense-PB por 1 a 0, no Estádio Amigão, na Paraíba, neste sábado. O gol do Voltaço foi marcado por Lelê, aos 21 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o Esquadrão de Aço termina a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro em quarto lugar. Na segunda fase, o Volta Redonda está no grupo do Mirassol-SP, Botafogo-SP e Aparecidense-GO.

Nesta quarta-feira (17), o Voltaço enfrenta o Olaria, no primeiro jogo da final da A2 do Campeonato Carioca. O jogo será às 14h45, no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri), na capital fluminense.



Campeonato Brasileiro Série C



Campinense-PB 0 x 1 Volta Redonda





(13/08/22 – estádio Amigão – 17h)



Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Edgar, Davison e Luiz Paulo; Bruno Gallo, Mauro Gabriel e Marcelo Gama; Igor Bolt, Gabriel Henrique e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.



Gols: Lelê (21)



Cartão amarelo: Ailton