Mostra Brasileira de Foguetes tem objetivo de aumentar interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e ciências afins - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 15/08/2022 11:24

Volta Redonda - Trinta e três alunos da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro de Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, foram medalhistas na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). A olimpíada experimental é realizada todos os anos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Participam estudantes dos ensinos fundamental e médio de todo o país.

Volta Redonda teve 11 equipes (com três alunos cada) premiadas na competição: duas medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze – todas com alunos do 9º ano do ensino fundamental. De acordo com os professores que coordenaram a atividade na escola, Bianca Pereira e Anderson Clayton, os próprios alunos desenvolveram o projeto dos foguetes, realizaram os testes, ajustes e o lançamento final, aplicando conhecimentos adquiridos em Matemática, Ciências, Geografia e Arte.

“No primeiro teste o foguete não funcionou, realizamos outro foguete e na hora deu certo. A realização desse trabalho proporcionou a possibilidade de aprender e ajudar os meus colegas. Quando soube que ganhei a medalha de ouro, fiquei muito feliz”, disse o estudante Kaiky Halfeld, um dos premiados.

O secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, ressaltou que o maior ganho foi a oportunidade que os estudantes tiveram de colocar em prática aquilo que estudaram na teoria em sala de aula.

“Parabéns aos alunos, professores e à direção da escola, que vêm desenvolvendo um importante trabalho com esses jovens, incentivando ao desenvolvimento prático dos ensinamentos e contribuindo ainda mais para a melhoria da qualidade da educação que o município oferece aos nossos jovens”, disse o secretário.

Os alunos medalhistas de ouro foram: Ingrid Barros, Júlia Yumi e Vânia Alves (Equipe Universo); Felipe Gonçalo, Kaiky Halfeld e Thales Diego (Equipe Foguetinho).

Conquistaram a medalha de prata: Amanda Florêncio, Ana Carolina e Daniel Delespostis (Equipe ADA); Daniel Borsatto, Levi Anderson e João Daniel (Equipe Os Justiceiros); Geovana Christini, Raul Pires e Vitória Almeida (Equipe SAAS); Kevin Gabriel, Pablo da Silva e Cauan Silva (Equipe Mago Prior).

Os estudantes medalhistas de bronze foram: Ana Luiza, Rafaela da Silva e José Schiavo (Equipe Schiavo); Diogo Faria, Isaac Silva e Sofia Faria (Equipe 007); Driely da Silva, Natália Soares e Vitória Raquel (Equipe Os Halfinhos); Isaque Scalioni, Samuel de Andrade e Luiz Felipe (Equipe Foguete Estelar); Maria Fernanda, Milena Vitória e Ana Carolina (Equipe Grupinho das WinXs).

A Mostra Brasileira de Foguetes tem como objetivo fomentar o interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e ciências afins; além de promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.