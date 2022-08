Campanha Agosto Lilás busca intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha - Divulgação/PMVR

Publicado 13/08/2022 19:07

Volta Redonda - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), órgão vinculado à secretaria municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), da prefeitura de Volta Redonda, promove nos bairros a Campanha Agosto Lilás, com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha que completou 16 anos no último dia 7, e visa prevenir, punir e erradicar a violência doméstica que atinge as mulheres no país.

O CEAM funciona no segundo andar da sede da SMDH, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Rua Antônio Barreiros, nº 232, com uma equipe composta de advogadas, assistente social e psicólogas, oferecendo apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.

Nessa semana a equipe esteve nos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do Rústico e Jardim Belmonte, orientando as famílias sobre o alcance da legislação na proteção dos direitos das mulheres. A Patrulha Maria da Penha é formada por uma dupla de guardas municipais, um agente masculino e uma inspetora da Guarda Municipal, que participa dessas reuniões de trabalho e Roda de Conversa nas sedes dos CRAS.

Programação do CEAM

No próximo dia 17, às 9h, o CEAM prossegue com a Campanha Agosto Lilás com o tema Lei Maria da Penha com os estudantes da Rede Estadual de Ensino no Colégio Rio Grande do Sul, com palestras e Roda de Conversa. Cerca de 40 alunos na faixa etária dos 14 e 15 anos. Dia 18, no CRAS Dom Bosco, também às 9h; e no dia 19, CRAS Monte Castelo, às 14h.

A assistente social da SMDH, Helenice Morais Sales, disse que é muito importante que a campanha Agosto Lilás para intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, conscientizando as pessoas contra todas as formas de violência doméstica, detalhando o conteúdo dessa legislação e a proteção dos direitos da mulher.

Na Roda de Conversa, que é feita com os moradores nos CRAS, a equipe cita toda a Rede de Atendimento e a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher que existe em Volta Redonda. O CEAM funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou atende pelo telefone 3339 9025.

A coordenadora do CEAM, Vanilda Coutinho, citou que os dados oficiais comprovam que houve um aumento de agressões e mortes de mulheres, um momento grave de feminicídios no país:

"A Lei Maria da Penha é uma conquista para a proteção de direitos das mulheres. O nosso objetivo como Centro Especializado na prestação de serviços à população feminina, é utilizar a campanha para divulgar a Lei Maria da Penha com foco na prevenção, mostrando os recursos que a Lei oferece na garantia e proteção de direitos contra a violência doméstica. Toda mulher tem o direito de viver num ambiente de paz, sem sofrer violência", justificou.

Outra integrante da equipe, a psicóloga Tamara Vicaroni, afirma que a lei é um instrumento importante na defesa das mulheres sob riscos de violência: "Nós procuramos trazer as pessoas para mais perto do CEAM e vir de encontro ao nosso trabalho, para que conheçam os nossos serviços e saibam como acessá-los. E o trabalho feito nas escolas, transforma esses jovens estudantes em multiplicadores de informações e fortalece a prevenção contra a violência doméstica", comparou Tamara.