Mês da Juventude conta com mais de 50 atividades durante agosto - Divulgação/ Secom PMVR

Publicado 12/08/2022 17:00

Volta Redonda - Celebrando o Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), a Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv-VR) apresentou dois projetos para a juventude do município nesta sexta-feira (12). Os programas “Semeando Juventudes” e “Semeando Liberdade” visam capacitar os jovens volta-redondenses, auxiliando no acesso ao Ensino Superior, no mercado de trabalho e à possibilidade de empreender.

As novidades foram apresentadas durante a programação especial montada para comemorar o primeiro ano do Centro Oportunizar, o quiosque na Vila Santa Cecília voltado para adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos. O espaço tem o objetivo de auxiliar na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, o projeto “Semeando Juventudes” terá como público-alvo estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio - regular ou EJA (Ensino de Jovens e Adultos) - da rede pública. Já o “Semeando Liberdade” será direcionado para os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas no Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) e Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente).

“Serão realizadas ações de capacitação, promovidas por estudantes extensionistas que serão selecionados através de edital. A democratização do acesso à informação e aos mecanismos de funcionamento dos três eixos - Ensino Superior, mercado de trabalho e empreendorismo - é de suma importância para auxiliar na redução das desigualdades”, disse a coordenadora.

Um ano de Centro Oportunizar

Comemorando também o primeiro ano do Centro Oportunizar, a CoordJuv-VR preparou uma programação especial durante toda esta sexta-feira (12). Foram intensificados os serviços de emissão de currículo, criação de e-mail profissional, cadastro em vagas de emprego e estágio, orientação profissional, emissão de Carteira de Trabalho (CTPS) e preenchimento de ficha para o Programa Jovem Aprendiz.

A estudante Giovana Maia, de 17 anos, foi ao local para fazer a Carteira de Trabalho e também o seu currículo. “Uma experiência muito boa e que pode me dar muita chance no futuro. No momento, estou procurando uma vaga de Jovem Aprendiz e conseguiram tirar todas as minhas dúvidas sobre a Lei de Aprendizagem. Foi tudo muito rápido”, disse.

Quem também esteve no Centro Oportunizar foi o estudante Thauan da Silva, de 16 anos. “Vim pela primeira vez conhecer o espaço e gostei bastante. O atendimento é muito bom, rápido e consegui montar o meu currículo. No momento posso dizer que estou focando em tudo, Jovem Aprendiz ou um emprego mesmo, para ir adquirindo experiência, independentemente de qualquer coisa”, afirmou.

Mês da Juventude

A festividade do 1º ano do Centro Oportunizar também faz parte do Mês da Juventude, que conta com mais de 50 atividades durante todo o mês de agosto. Na próxima semana, entre os dias 15 e 20 de agosto, estão previstas ações nas escolas municipais Prefeito José Juarez Antunes, no São Luiz, e Maria Rosa Rodrigues, no Jardim Tiradentes; no colégio José Botelho de Athayde, na Vila Americana; no Degase; e no UniFOA.

Serão realizadas ainda as palestras “Ciência e Arte”, na segunda-feira (15), às 15h, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília; e “Metaverso”, na terça-feira (16), às 9h, no Teatro do Colégio João XXIII, no Retiro.

Durante a semana, também terá a apresentação teatral “Juventudes”, marcada para segunda-feira (15), às 15h, no Memorial Zumbi, Vila Santa Cecília; uma roda de conversa sobre trabalho infantil no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Verde Vale, na quarta-feira (17); e um encontro com a juventude religiosa, no sábado (20), às 17h, no térreo da Biblioteca Municipal, Vila Santa Cecília.