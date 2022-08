Intenção dos militares é trazer mais companheiros, para continuar campanha - Divulgação/PMVR

Publicado 11/08/2022 17:14

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista (HSJB), recebeu nesta quinta-feira (11), uma campanha de doação de sangue coletiva promovida por cadetes da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras). Ao todo, 19 militares participaram da ação no Banco de Sangue.

O cadete Bruno Paz, de 22 anos, é presidente do grupo da Conferência Vicentina de São Maurício da AMAN e foi o organizador da campanha. “Tem tempo que estávamos planejando esta ação. Entramos em contato com a unidade, nos disseram que o estoque estava baixo e estavam precisando urgentemente de doação. Nos unimos, movimentamos a campanha e viemos fazer a doação. Assim como eu, outros cadetes já são doadores de sangue, mas têm alguns que estão doando pela primeira vez”, disse.

Paz destacou ainda que a intenção é que esta não seja a única vez, e que a campanha continue. “A ideia é vir mais vezes. Hoje veio um grupo e já tem outros que querem vir e fazer a doação, ajudando a aumentar o estoque do Banco de Sangue e, consequentemente, salvando vidas”, afirmou.

A assessora administrativa e responsável pela captação de doadores do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Maria Oliveira Teixeira, falou sobre a importância deste tipo de campanha.

“É um prestígio para nós eles terem escolhido Volta Redonda para receber as doações desta campanha. Realmente estamos em um período complicado, com estoques baixos e uma demanda muito grande. Que mais pessoas e instituições possam realizar campanhas e nos ajudar a enfrentar esta situação”, ressaltou.

Como doar

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

Requisitos para ser doador

- Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

- Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

-Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

-Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante;

-Aguardar seis meses após ter feito tatuagem ou colocado piercing.