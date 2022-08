Entre os temas abordados estavam phishing, bots, segurança de senhas, fake news e outros - Divulgação/Secom PMVR

Entre os temas abordados estavam phishing, bots, segurança de senhas, fake news e outrosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 11/08/2022 10:45

Volta Redonda - A secretaria municipal de Educação (SME) de Volta Redonda promoveu atualização para 90 professores da educação infantil e ensino fundamental para aulas de Informática Aplicada. A formação capacita para aplicação do programa "Seja Incrível na Internet", que trata de cidadania digital e segurança. A capacitação, ocorrida na semana passada, no ICT (Instituto de Cultura Técnica), foi conduzida pela equipe de Tecnologia Educacional da SME, coordenada Bruno Moreira e Felipe Nóbrega.

De acordo com Bruno Moreira, entre os temas abordados estavam phishing (técnica usada para enganar usuários e obter informações confidenciais), bots (aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô), segurança de senhas, fake news e outros.

“O programa ‘Seja Incrível Na Internet’ oferece aos educadores as ferramentas e os métodos necessários para ensinar fundamentos de segurança e cidadania digital em sala de aula”, explicou Bruno.

Os planos de aula do programa abordam ensinamentos fundamentais para que os educadores possam usar ao preparar os alunos para agirem de modo seguro e serem cidadãos bem-sucedidos no mundo na Internet. As lições são reforçadas por técnicas de gamificação, usando o Interland, um jogo na internet cheio de aventura que torna o aprendizado sobre segurança e cidadania digital interativo e divertido.

“Não caia em armadilhas: fique atento na internet. É importante mostrar às crianças e adolescentes que, na internet, as pessoas e situações nem sempre são o que parecem. Saber identificar o que é real ou falso é fundamental para a segurança on-line”, completou Bruno.