Prefeitura de Volta Redonda é pioneira na formação de mulheres na construção civil Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/08/2022 15:03

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, pioneira na implantação de cursos gratuitos exclusivos para mulheres na área da construção civil, também emprega a mão de obra feminina nos setores de manutenção. A secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) contratou quatro profissionais formadas pelo projeto “Mulheres Mãos à Obra”, e desde o início do ano, a secretaria municipal de Educação (SME) também conta com mais três profissionais do projeto no quadro de funcionários.

O “Mulheres Mãos à Obra”, realizado em parceria entre as secretarias muinicipais de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Ação Comunitária (Smac) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), capacitou 160 mulheres entre 2021 e 2022. E a terceira turma do “Mulheres Mãos à Obra”, com mais 100 mulheres, iniciou esta semana os cursos de Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; e Pintura Predial. As aulas são ministradas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no Aero Clube.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, afirmou que está muito feliz em colaborar com o crescimento do número de mulheres atuando na construção civil. “O mundo está mudando e estamos conquistando cada vez mais espaço em profissões anteriormente ditas exclusivas dos homens. E gosto de citar meu exemplo como incentivo para outras mulheres verem que é possível. Sou a primeira mulher a assumir a pasta que une as secretarias de Obras e Serviços Públicos na prefeitura”, lembrou.

Poliana ressaltou ainda que a parceria com o “Mulheres Mãos à Obra” não para com a contratação de quatro profissionais formadas pelo projeto. As alunas desta terceira turma farão a parte prática dos cursos nas obras e serviços de manutenção executados pela SMI. “Durante quinze dias, elas farão somente a parte prática no CQP. Depois deste período, vamos levá-las para o campo, para atuar junto com a nossa equipe na manutenção da cidade”, explicou.

Se depender da empolgação das novas funcionárias da secretaria, essa parceria já deu certo. A pintora Alessandra Alves já atuou na pintura da ponte de acesso à Ilha São João e em quadra no bairro Santo Agostinho. “Estou gostando muito da experiência e aprendendo muito com os colegas”, falou.

Dayane Benedito é pedreira e foi escalada para reformar uma quadra poliesportiva no Volta Grande e o posto de saúde do Siderópolis. “Estou muito feliz em começar na profissão que escolhi”. Tanto Alessandra como Dayane iniciaram a vida profissional na construção civil.

Já a pedreira Lucília de Paula e a bombeira hidráulica Janaína Eustachio trocaram de carreira para se dedicar à construção civil. Lucília atuou como auxiliar de escritório, estoquista e conferente; e Janaína era operadora de telemarketing. “Hoje, aguardo ansiosa para começar a fazer a reforma de um vestiário esportivo no bairro Três Poços. Espero na construção civil um futuro mais promissor”, disse Janaína.

Lucília tem o mesmo pensamento da colega. “Formei na primeira turma, no final de 2021, e esperei muito pelo momento do primeiro emprego na área. Trabalhei na reforma da quadra poliesportiva no Volta Grande e estou pronta para novos desafios”, falou.

Contratadas no início de 2022, a pintora Maria Júlia Marcos, a pedreira Simone Rodrigues Paula e a eletricista Vitória Eduarda Ribeiro Mendes já conquistaram a confiança dos colegas e elogios pelas unidades onde prestaram serviço.

O secretário de Educação, Júlio Cyrne, que atuava como subsecretário da pasta no momento da contratação das funcionárias, afirmou que a dedicação ao trabalho faz a diferença.

“Além da competência profissional, elas fizeram os cursos do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ e estão exercendo funções na manutenção das nossas escolas, o capricho na execução do trabalho faz a diferença”, disse Júlio.