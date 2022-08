Bombeiro Mirim é uma parceria entre a secretaria municipal de Ação Comunitária e o Corpo de Bombeiros - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/08/2022 16:47

Volta Redonda - Vinte crianças do projeto Bombeiro Mirim visitaram a prefeitura de Volta Redonda nesta quinta-feira (11). O grupo do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Luiz foi recepcionado pelo prefeito Antônio Francisco Neto. Durante o encontro, os meninos e meninas mataram a curiosidade sobre o funcionamento do Palácio 17 de Julho e fizeram diversas perguntas sobre como é o trabalho do chefe do Executivo municipal.

Em um papo descontraído, em uma mesa repleta de doces e balas, Neto respondeu questões como: “Para ser prefeito, tem que estudar muito?”, “Há quanto tempo você é prefeito?”, “Precisa ter talento para ser prefeito?”, “Quantos anos você tem?”, “Qual o seu time?”. Neto até mesmo esclareceu algumas curiosidades das crianças, como por exemplo: “Achei que você morasse aqui, na prefeitura”.

“Respondi a muitas perguntas, algumas até curiosas. Expliquei para eles que para ser prefeito é preciso gostar de trabalhar o dia todo, de ajudar as pessoas, ter a confiança delas e principalmente: gostar disso tudo. Para você poder fazer alguma coisa bem, tem que gostar do que faz. Ter tido este encontro com as crianças foi muito legal e a gente só tem que agradecer ao Corpo de Bombeiros, ao major Anderson, aos pais e mães que acompanharam a visita. O Bombeiro Mirim é um ótimo projeto”, afirmou Neto.

Representando o major Anderson Cardoso, o primeiro tenente do 22° GBM - Grupamento de Bombeiro Militar (Volta Redonda), Diego Gonçalves, resumiu a importância da visita.

“Entendemos que é de suma importância as crianças do projeto Bombeiro Mirim terem contato com outras profissões. Hoje, aqui, eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da rotina do prefeito, que nos recebeu muito bem. O objetivo do programa é justamente auxiliar na criação de adultos íntegros e com bons valores”, ressaltou.

A orientadora social do Cras São Luiz, Mauricéa Rodrigues, também destacou a importância do projeto Bombeiro Mirim. “Eles gostam muito. Isso contribui no aspecto da cidadania deles. Através do projeto eles aprendem regras básicas de direitos e deveres, que nós já fomentamos dentro do Cras, promovendo a formação de cidadãos de bem”, afirmou.

Projeto Bombeiro Mirim

O Bombeiro Mirim é desenvolvido por meio de uma parceria entre a prefeitura, através da secretaria municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Corpo de Bombeiros. O projeto social é destinado a crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos. As ações acontecem na sede do 22° Grupamento de Bombeiro Militar, no bairro Aterrado. Além de trabalhar conceitos de cidadania e civismo, são realizadas atividades práticas e teóricas em que as crianças aprendem noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios, acidentes domésticos e de trânsito.