Limpeza e pintura geral também estão programadas na revitalização - Divulgação/PMVR

Limpeza e pintura geral também estão programadas na revitalização Divulgação/PMVR

Publicado 11/08/2022 17:02

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou neste mês de agosto uma revitalização na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, que fica na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Laranjal. Dentre as ações realizadas estão reforma nos banheiros, troca de azulejos, manutenção nos muros e pintura nas áreas externas e internas do local.

“Reconstruir a cidade também passa pelo cuidado com locais estratégicos, como a rodoviária, que, em muitos casos, é a porta de entrada para a nossa cidade. Por isso, acaba sendo a primeira impressão dos visitantes e é importante termos um espaço bem cuidado. Estamos realizando uma reforma geral, fazendo a manutenção de muitos espaços, tanto internamente, quanto externamente – ressaltou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Além das melhorias na rodoviária municipal, as equipes da SMI também estão nos bairros de Volta Redonda avançando com a manutenção. A sede da Academia da Saúde, no bairro Volta Grande, recebeu serviços de capina, limpeza e lavagem nesta semana. O local será reaberto após passar por algumas melhorias, como novos revestimentos nas paredes internas e nas fachadas, novas louças e metais, substituição de janelas e portas danificadas, instalação de novo forro de gesso e novo sistema de climatização. As obras têm previsão de três meses.

Também foram realizadas intervenções de roçada, limpeza, manutenção e retirada de entulho nos bairros Vila Santa Cecília, nas ruas 41 e 18; no São Sebastião, na estrada de acesso ao bairro; no Santo Agostinho, na principal e no Morro da Harmonia; na Vila Americana, nas ruas Guatemala, Costa Rica e na principal; no Vale Verde, nas ruas Primavera e Chico Mendes; no Jardim Amália, na Rua Mário Ferreira Neto; Jardim Normandia, Rua professor Ellis Junior; e no Aterrado, na Praça Independência e Luz.

Já nos bairros Voldac e Padre Josimo, foram realizados serviços de drenagens na Avenida Nossa Senhora do Amparo e na quadra de grama sintética, respectivamente; na Água Limpa, teve a preparação da Rua Sebastião para receber recapeamento; e no Santa Cruz, com a pintura na área interna do escritório do Viveiro Municipal de Mudas. Além disso, ocorreu o recolhimento de bambu e lavagem do pavilhão da Ilha São João.