Tenente Leal participou das batalhas de Monte Castelo, Montese e Fornvo di Taro, além da captura da 148 Divisão Alemã. Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 12/08/2022 09:47

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, teve um início de tarde diferente nesta quinta-feira (11). O chefe do executivo deu uma pausa no trabalho no gabinete para prestar uma justa homenagem ao ex-combatente da II Guerra Mundial, o tenente Francisco Leal, no seu aniversário de 100 anos de idade. Neto fez questão de parabenizá-lo pessoalmente e entregar uma placa enaltecendo sua coragem e agradecendo por ele ter escolhido Volta Redonda como lar.

“Parabéns amigo, você é fonte de inspiração para todos nós. Quero muito agradecer por tudo que o senhor fez pela nossa cidade e pelo Brasil. Que Deus continue te abençoando. E estamos te esperando para manter a tradição e ser um dos destaques do nosso desfile pelo 7 de Setembro”, disse o prefeito, que estava acompanhado dos secretários de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e de Comunicação, Rafael Paiva; além do comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

O último pracinha vivo em Volta Redonda, o tenente Leal, é natural de Valença e mora em Volta Redonda desde 1952. Foi casado com Carolina de Britto Leal, já falecida, e tem quatro filhas, seis netos e cinco bisnetos. Ele foi para a Itália no terceiro escalão, em setembro de 1944, ainda como cabo Leal. Combateu em três grandes batalhas: Monte Castelo, Montese e Fornvo di Taro e participou de um dos maiores feitos da Força Expedicionária Brasileira, a captura da 148 Divisão Alemã.

O tenente Leal fez questão de agradecer a todos pela presença, pelas lembranças e pelas homenagens. “Agradeço do fundo do meu coração e dedico essas homenagens ao Brasil, que espero não tenha que guerrear novamente. Sinto muita emoção neste momento e aconselho aos jovens militares que vejo aqui hoje que sejam exemplos de amor ao país”, falou.

“Tamanho legado jamais poderá ser esquecido, afinal são homens que empenharam suas vidas para um bem maior, unindo coragem, dedicação e abnegação”. As palavras são do comandante do Batalhão de Comando e Serviços da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), Batalhão Agulhas Negras, o coronel Palmeira. Ele conduziu a entrega da Medalha da Vitória e o respectivo diploma, honraria concedida pelo Ministério da Defesa em reconhecimento à atuação do Brasil em defesa da liberdade e da paz mundial, em especial na II Guerra.

O aniversário de 100 anos foi comemorado na casa dele, na Vila Santa Cecília, e contou com a participação de organizações militares. Além dos membros do Batalhão Agulhas Negras, da Aman, que levou a banda de música; estavam a 1ª Divisão do Exército, Divisão Mascarenhas de Moraes, do Rio de Janeiro, que prestou uma homenagem ao aniversariante, usando uniforme histórico; e o 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, Grupo Bandeirante, de Valença.

Os familiares do tenente Leal também participaram da festa, que teve bolo e “Parabéns pra você”, como a filha Isalete Leal; o irmão Afrânio da Conceição Leal, que estava com a esposa Maria Aparecida; e a prima que veio de Valença, Dea Romano Conceição de Souza, além dos vizinhos e amigos.