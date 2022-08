visitas guiadas serão às terças e quintas, para alunos da rede municipal de ensino e grupos da Terceira Idade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/08/2022 11:31

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI), firmou parceria com a Associação de Agricultores do bairro Santa Rita de Cássia, que prevê a doação de 200 mudas por semana para o Viveiro de Mudas, no Santa Cruz. Assim, o local, reinaugurado no dia 16 de julho, dentro da programação de aniversário do município, passará a sediar um projeto de educação ambiental a partir do próximo dia 18 de agosto.

De acordo com a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, as visitas guiadas ao Viveiro de Mudas serão às terças-feiras e quintas-feiras para alunos da Rede Municipal de Ensino, e para idosos do programa Viva a Melhor Idade, da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“A programação prevê uma palestra com o técnico agrícola responsável pelo viveiro, Pedro Dias, para trabalhar a consciência ambiental das crianças e dos idosos, além de ensinar na prática como plantar, preparando a cova para receber as mudas. Também vamos mostrar como fazemos a compostagem, que transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que usamos no viveiro”, explicou Poliana.

As visitas serão agendadas pela SMI, responsável pelo Viveiro de Mudas, em parceria com a Smel e a secretaria municipal de Educação (SME). “A princípio, pensamos em grupos de 40 pessoas pela manhã e 40 à tarde, às terças e quintas-feiras”, disse a secretária.

O Viveiro de Mudas passou por diversas melhorias feitas pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, da SMI, e ampliou o cultivo de espécies frutíferas, que também permitirá o retorno do projeto “Pomar Popular”, criado pelo prefeito Antônio Francisco Neto em seu primeiro mandato como prefeito da cidade, há 25 anos.

“Vamos receber as pessoas para plantar e ter mais informações sobre educação ambiental. E também vamos retomar o programa 'Pomar Popular', que visa o plantio de árvores frutíferas em áreas da cidade. Além de promover a qualidade de vida dos moradores, queremos contribuir para o crescimento de áreas verdes no perímetro urbano de Volta Redonda”, destacou Poliana Moreira.