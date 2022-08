Hanseníase tem cura e tratamento é disponibilizado de forma gratuita no SUS - Divulgação/Agência Brasil

Publicado 16/08/2022 11:38

Volta Redonda - A secretaria municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, promove nesta quinta-feira (18), das 8h às 12h, uma campanha de avaliação dermatológica na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande. Serão realizadas consultas médicas para detecção precoce de casos suspeitos de doenças infecciosas, dentre elas, a hanseníase.

A iniciativa é uma ação do Programa de Controle de Hanseníase (PCH), junto com a Atenção Primária à Saúde (APS) e o Centro de Doenças Infecciosas (CDI), que visa orientar a população sobre sinais e sintomas, incentivando os pacientes durante seu tratamento, além de combater o preconceito.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica em Saúde da SMS, Albaneia Baylão, as consultas serão por demanda espontânea para todos os moradores de Volta Redonda, ou seja, para qualquer atendimento não programado na unidade de saúde.

“Se você tem alguma mancha na pele, com alterações de cor, sensibilidade ou qualquer outro tipo, venha participar desta avaliação dermatológica. Muitas destas manchas são causadas por doenças completamente passíveis de cura, com todo o tratamento e toda medicação fornecida pelo SUS”, disse a coordenadora.

A hanseníase

A hanseníase é uma doença crônica, infecto contagiosa, cujos principais sintomas são: manchas na pele com diminuição ou alteração da sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil, podendo causar comprometimento dos nervos periféricos, nas mãos, pés ou face, sensação de formigamento, fisgadas ou dormência e diminuição dos pelos, e suor. Sem o tratamento adequado, a pessoa pode ter incapacidades físicas e deformidades.

O contágio da hanseníase se dá pelo contato com o bacilo Mycobacterium leprae, transmitido por convívio próximo e prolongado, de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para outra, através das vias aéreas, por meio das gotículas eliminadas no ar pela tosse, fala e espirro. Pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças, de todas as classes sociais.

Tratamento

A hanseníase tem cura, o tratamento é disponibilizado de forma gratuita e exclusiva no SUS (Sistema Único de Saúde). E quanto mais precocemente a doença for diagnosticada, mais rápido deve ser o início do tratamento e maiores as chances de cura sem sequelas.