Formatura foi de crianças e jovens atendidos pelos Cras dos bairros Coqueiros, Monte Castelo e São LuizGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 14/09/2022 16:31

Volta Redonda - Momentos de alegria e emoção marcaram a cerimônia de formatura de 104 alunos da segunda turma de 2022, do projeto Bombeiro Mirim de Volta Redonda. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (14), no quartel do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), no bairro Aterrado. As crianças e adolescentes são atendidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros Coqueiros, Monte Castelo e São Luiz.

A iniciativa é realizada através de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). O projeto visa formar líderes, capacitando os participantes, crianças e jovens entre 7 e 16 anos, para o enfrentamento de situações de emergência.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, que esteve presente na cerimônia, agradeceu a parceria com o Corpo de Bombeiros e destacou que o projeto visa provocar mudanças comportamentais nos participantes.

“Tenho um orgulho muito grande de estar à frente da Smac, que oferece à população um projeto tão importante como este. Aproveito este momento para agradecer ao prefeito Neto que confiou em mim a continuidade e o avanço dessa gigantesca secretaria. Hoje estamos formando a segunda turma de 2022 deste projeto que tem como objetivo transformar crianças comuns, em crianças que se destacam na sociedade”, disse a secretária.

A secretária ainda agradeceu aos profissionais da Smac que não medem esforços para tornar Volta Redonda uma cidade referência na assistência social. “Agradeço imensamente ao Corpo de Bombeiros pela parceria e a todos da minha equipe que são incansáveis na busca de uma qualidade de vida para a nossa população. Aos familiares dessas crianças que estão aqui hoje, peço que continuem a acreditar no nosso trabalho. Trabalhamos muito para o fortalecimento do vínculo familiar. O meu muito obrigada a todos”, agradeceu.

O projeto

O projeto Bombeiro Mirim serve para ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes que se encontram em risco de vulnerabilidade social, com o objetivo de estimular a iniciativa, independência e busca de identidade, e prepará-los para o enfrentamento de situações de emergência.

As atividades do Bombeiro Mirim englobam a percepção de risco, prevenção de incêndio, primeiros socorros e de vários tipos de acidentes. Também tem o objetivo de despertar, nas crianças e nos adolescentes, a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania.

A metodologia do projeto conta com aulas por meio de diálogo, apresentação de filmes e material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos.