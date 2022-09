Atividades vão atender a diversos públicos na Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/09/2022 11:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, abriu as inscrições para atividades esportivas para todas as idades na Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no bairro Aterrado. As aulas são de ginástica para Melhor Idade; futebol society; ginástica artística; ioga; dança; vôlei; e funcional kids (para crianças) e funcional para jovens e adultos. As inscrições devem ser feitas com os professores no local ou pelo telefone (24) 3339-2287. As vagas são limitadas.

As aulas de dança são para todas as idades e acontecem às segundas e quartas-feiras, às 8h30. Nos mesmos dias e no mesmo horário (8h30), a partir da próxima semana, terá início o funcional kids (para crianças) e funcional para jovens de 6 a 17 anos. Já as aulas de ioga são para todas as pessoas a partir de 18 anos e ocorrem apenas na quinta-feira, das 8h às 11h.

Às terças e quintas-feiras ocorrem as seguintes aulas: ginástica para a Melhor Idade, às 7h; funcional para jovens e adultos, às 8h e às 14h30; futebol society para crianças de 6 a 12 anos, às 9h, e de 12 a 17 anos, às 15h; vôlei para crianças e jovens de 6 a 17 anos, às 9h; ginástica artística (iniciação) para crianças e jovens de 8 a 17 anos, às 14h; e ginástica artística baby para crianças de 4 a 7 anos, às 15h.

A Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado. É necessária apresentação de documento de identidade e comprovante de residência em Volta Redonda.

Qualidade de vida

O coordenador da Arena Esportiva do Aterrado, Matheus Cardoso Lopes, ressaltou que a ideia de iniciar a turma de funcional para jovens e adultos na parte da tarde, já que só havia aula de manhã, foi por conta dos pais que levam seus filhos para as aulas de ginástica artística e futebol.

“Para eles também poderem aproveitar o tempo e praticar uma atividade física, promovendo a saúde e qualidade de vida”, disse Cardoso, lembrando também que a turma de dança foi um pedido dos alunos.

Já sobre o funcional kids, o coordenador destacou que é uma atividade que vem crescendo para as crianças, pois através de uma forma bem lúdica, elas podem desenvolver as habilidades motoras e cognitivas.

“A criança dando início à prática de atividade física, aumenta a chance de se tornar um adulto que se exercita e, com isso, com uma melhor qualidade de vida. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes for o início, melhores são os benefícios colhidos pela prática de atividade física”, afirmou.