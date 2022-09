Obra orçada em R$ 3,633 milhões prevê a construção de um viaduto de 200 metros ligando Siderville e Ponte Alta - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/09/2022 11:58

Volta Redonda - As equipes que realizam a construção da alça de acesso interligando o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda, iniciaram a colocação de concreto na base dos pilares que vão sustentar a estrutura. Com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a frente de trabalho avançou nesta semana, e a previsão é que a obra dure 10 meses.

“No mês passado, iniciamos o bate-estaca, preparando o solo. As ferragens dos pilares já foram montadas e agora estamos concretando as bases onde serão construídas as colunas de sustentação”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Com investimento de R$ 3,633 milhões, a obra prevê a construção de um viaduto de 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída. Além da alça de acesso, a praça do bairro por onde o viaduto vai passar será revitalizada, com novo paisagismo, brinquedos e quadra poliesportiva.

O acesso atual ao bairro Siderville é feito por uma rua ligada à Via Sérgio Braga, e no local circulam carretas e caminhões, além de possuir obstáculos como ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante. A construção do viaduto vai proporcionar mais segurança, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores.