Publicado 13/09/2022 09:45

Volta Redonda - O 22° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) realizará nesta quarta-feira (14), às 10h, a cerimônia de formatura da 2ª turma de 2022 do projeto Bombeiro Mirim de Volta Redonda. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

O evento será realizado no quartel do 22º GBM, no bairro Aterrado. Os 104 alunos são atendidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) dos bairros Coqueiros, Monte Castelo e São Luís.

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, o objetivo do projeto é desenvolver nos participantes a percepção de riscos, buscando criar uma cultura preventiva.

“Esse projeto representa uma oportunidade para que as crianças e adolescentes possam contribuir para a construção de uma cidade e um futuro melhor para todos nós, através de mudanças comportamentais. Além disso, elas se tornam multiplicadoras de informações úteis entre as famílias e a comunidade”, disse a secretária.

O projeto

O projeto Bombeiro Mirim serve para ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes que se encontram em risco de vulnerabilidade social, com o objetivo de estimular a iniciativa, independência e busca de identidade, e prepará-los para o enfrentamento de situações de emergência.

As atividades do Bombeiro Mirim englobam a percepção de risco, prevenção de incêndio, primeiros socorros e de vários tipos de acidentes. Também tem o objetivo de despertar, nas crianças e nos adolescentes, a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania.

A metodologia do projeto conta com aulas por meio de diálogo, apresentação de filmes e material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos.