Aula foi no Centro de Qualificação Profissional (CQP), onde é realizada a capacitação - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/09/2022 14:25

Volta Redonda - A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promoveu na última semana a aula inaugural do projeto “Qualifica Fevre/EJA”, que dá oportunidade de qualificação profissional aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação, com idade superior a 18 anos. A aula aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP), por onde é realizada a capacitação.

“É um avanço enorme para os alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, pois além de recuperarem a escolaridade, os mesmos têm a oportunidade de aprender uma profissão. Esse projeto é sobre dignidade, sobre inclusão. Estamos todos muito felizes, vendo a proposta se tornar realidade”, afirmou o diretor-presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Oferecido e certificado pela Fevre, o programa “Qualifica Fevre/EJA” promove a qualificação profissional do aluno, desenvolvimento do pensamento crítico e aquisição de novas competências.

“Um momento significativo para todos os presentes: professores, diretores e principalmente para os alunos, pois a oferta do projeto possibilitará a ampliação do conhecimento e desenvolvimento de potencialidades essenciais para o ingresso no Mercado de Trabalho”, explicou o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne.

Neste semestre, os cursos de interesse dos alunos foram de Eletricista Predial e Bombeiro Hidráulico. A proposta contempla a Meta 10 do Plano Municipal de Educação: EJA Integrada à Educação Profissional.

“Esta é mais uma oportunidade para a formação do cidadão que entra na modalidade de Jovens e Adultos, considerando: o trabalho como princípio educativo; as novas demandas do trabalhador; e a relação entre currículo, trabalho e sociedade, fomentando a proposta de trabalho por projetos desenvolvida nas dez unidades escolares do município que trabalham com a modalidade. O EJA possui como eixo de trabalho neste ano o tema ‘Responsabilidade Social e Cidadania’”, explicou Edilene Mara da Costa Bernardes, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos de Volta Redonda.