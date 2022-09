GMVR atendeu três ocorrências envolvendo violência contra a mulher em cinco dias - Divulgação/Secom PMVR

GMVR atendeu três ocorrências envolvendo violência contra a mulher em cinco diasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 09/09/2022 16:40

Volta Redonda - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por importunação sexual. Ele teria mostrado o órgão sexual para uma dentista, enquanto ela fazia o procedimento de avaliação no suspeito. O crime teria acontecido em uma clínica odontológica na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, nesta quinta-feira (8).

Os guardas municipais Amparo e Aldemir faziam ronda de rotina pela avenida quando foram acionados por uma funcionária da clínica, pedindo ajuda. Os agentes ouviram os envolvidos e encaminharam o suspeito à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Aterrado, onde ele ficou à disposição da Justiça.

O homem responde a pelo menos um processo judicial, por porte ilegal de arma, e está em regime condicional

“A população já sabe que pode contar com o atendimento e a solução imediata por parte da Guarda Municipal de Volta Redonda. Quero parabenizar os agentes Amparo e Aldemir pela rápida resposta, bem como os guardas Aderval e Israel, que deram apoio à ocorrência. Nossa meta é fortalecer cada vez mais a GMVR e melhorar a segurança de todos”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Esta é a terceira ocorrência envolvendo violência contra a mulher que a Guarda Municipal atende em cinco dias.