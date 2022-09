21ª edição do 'Família Animal', no Shopping Park Sul, terminou com oito cães e quatro gatos adotados - Divulgação/PMVR

21ª edição do 'Família Animal', no Shopping Park Sul, terminou com oito cães e quatro gatos adotadosDivulgação/PMVR

Publicado 12/09/2022 12:55

Volta Redonda - Doze animais ganharam novos lares em um espaço de adoção promovido no último sábado (10) pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). A 21ª edição do “Família Animal” aconteceu no acesso A do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. Oito cães e quatro gatos, entre adultos e filhotes, foram adotados na ação. A coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, citou a importância da adoção responsável.

“Muitos animais precisam de um lar e nesses espaços de adoção, orientamos as pessoas sobre a responsabilidade em assumir um animal e os cuidados necessários, a castração é um deles. Todos os adotantes assinam um termo de responsabilidade e nós, posteriormente, acompanhamos a situação dos animais”, disse.

Os animais que participaram do espaço de adoção eram provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos e resgatados nas ruas, que se encontram sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal. Nessa edição o evento contou com a participação da Clínica Apaixonados por 4 Patas.

Durante os eventos promovidos pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, o interessado em ser um tutor precisa apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.