Para acessar a lista de convocados, basta acessar voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/09/2022 13:01

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), convoca a partir desta terça-feira (13), mais 113 profissionais para integrar o quadro da Rede Municipal de Educação. Serão 73 aprovados em concurso público e 40 em processo seletivo simplificado, para diversas funções. De acordo com o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, a previsão é que os convocados iniciem suas atividades no dia 3 de outubro. Para acessar a relação de convocados, basta acessar o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Dentre os convocados, estão profissionais como docentes, orientadores e supervisores educacionais, agente escolar, auxiliar de Educação Infantil, e cuidador. Todos irão cobrir as carências da rede.

“É um processo feito respeitando as regras legais, os prazos necessários, e estamos constantemente trabalhando para reforçar o nosso quadro de funcionários e atender da melhor forma possível nossos alunos. Além de mais profissionais, a Educação de Volta Redonda tem investido em melhorias com reformas e revitalizações de escolas, capacitação e formação continuada dos profissionais e outras ações”, afirmou o secretário municipal de Educação.

Somente neste ano, a SME convocou e nomeou 600 profissionais de Educação, dentre aprovados em concurso (453) e processo seletivo (147). Em 2021, foram 201 convocações e 173 admissões.