Atendimento na CAU é feito por 15 funcionários que se revezam 24 horas por dia - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Atendimento na CAU é feito por 15 funcionários que se revezam 24 horas por diaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 13/09/2022 11:38

Volta Redonda - A Central de Atendimento Único (CAU), que funciona na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, realizou 4.406 atendimentos telefônicos em agosto, destacando o Canal Cidadania, com 1.138 solicitações, seguido da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, com 963 pedidos de manutenção da cidade.

No mês, os destaques do atendimento ficaram assim: Canal Cidadania (1.138); PMVR-156 (963); Polícia Militar (802); Guarda Municipal (789); Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Cios) (181); Agendamento da Dívida Ativa (65); Defesa Civil (31) e Polícia Civil (30).

As solicitações feitas abrangem serviços diversos, entre eles: fiscalização ambiental (62); maus-tratos a animais (47); poda de árvores (45); poluição sonora (40); imóveis em risco (28); verificação de bueiros (27); retirada de veículos abandonados (22); fiscalização de obra irregular (22); buracos na via pública (20); entulho em via pública (19); limpeza de rua (18); fiscalização de estabelecimento irregular (14); sinalização de via pública (11) e condição sanitária irregular (6).

“A CAU é muito procurada pela população, que sabe poder contar com o retorno eficaz e rápido, com o atendimento feito por 15 funcionários que se revezam 24 horas por dia. Após análises dos dados contidos nas manifestações protocoladas, estas são direcionadas para as secretarias/autarquias para as medidas cabíveis”, explicou a coordenadora da CAU, Sâmea Borges.

Para o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a CAU é a base da estrutura de atendimento à população. “É um serviço que está disponível 24 horas por dia para atender às demandas, sendo essencial na segurança pública já que opera de forma integrada com as forças de segurança, sem contar as demais secretarias”, ressaltou.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).