Oito automóveis e três motocicletas foram encaminhadas para o Depósito Público Municipal - Semop/Secom PMVR

Oito automóveis e três motocicletas foram encaminhadas para o Depósito Público Municipal Semop/Secom PMVR

Publicado 13/09/2022 09:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram operações de fiscalização em diversos bairros, entre os dias 5 e 11 de setembro. O objetivo foi manter o ordenamento e a limpeza da cidade. Foram recolhidos ao Depósito Público Municipal 11 veículos por diversas irregularidades.

Os oito automóveis apresentaram problemas como: o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); estacionamento bloqueando a entrada e saída de veículos e que foi alvo de denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); e carros em completo estado de abandono na via, que também foram denunciados ao Ciosp. As três motocicletas recolhidas ao Depósito Público estavam sendo conduzidas por pessoas que não tinham CNH.

“A nossa meta é manter a cidade ordeira e limpa, mas também combater as irregularidades no trânsito, que podem se transformar em acidentes graves e que afetam a sociedade. Todo o trabalho integrado entre as forças de segurança ganha mais força com a ajuda da população, que denuncia o que está errado, dando o suporte para o planejamento”, afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.