No total, 17 cirurgias de catarata foram feitas no centro cirúrgico do Hospital São João BatistaSecom PMVR

Publicado 13/09/2022 12:11

Volta Redonda - Mais uma etapa do projeto Revi-VER, da prefeitura Municipal de Volta Redonda, aconteceu no Hospital São João Batista (HSJB) neste fim de semana. Desta vez, o público-alvo era formado por pacientes com comorbidades que, por conta do quadro clínico, necessitam de acompanhamento no ambiente hospitalar. Ao todo, 17 cirurgias de catarata foram feitas no centro cirúrgico da unidade hospitalar.

Segundo o vice-prefeito de Volta Redonda e um dos idealizadores do projeto Revi-VER, Sebastião Faria, a projeção é que, até o final do ano, outros 20 pacientes com comorbidades sejam operados no hospital.

“São idosos com mais de 80 anos, que têm comorbidades, como problemas cardiológicos, Alzheimer, dentre outros, e não poderiam ser operados na Ilha São João por conta do alto risco. Eles precisam de sedação e acompanhamento em ambiente cirúrgico”, explicou Faria.

O projeto Revi-VER segue também com os procedimentos na Ilha São João, em um centro cirúrgico oftalmológico móvel. A nova etapa teve início em 6 de setembro e a previsão é que sejam operadas aproximadamente 1,5 mil pessoas até o dia 17 de setembro. A operação dura em média 15 minutos.

Em menos de dois anos, mais de 7,8 mil cirurgias já foram feitas. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS.

Inscrição

Pode se inscrever no programa Revi-VER qualquer morador de Volta Redonda que tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da Secretaria de Saúde. As convocações devem acontecer ao longo dos próximos meses.

A prefeitura de Volta Redonda também alerta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.