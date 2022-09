Atividade teve socialização entre profissionais da saúde mental e pessoas em situação de rua - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 13/09/2022 15:26

Volta Redonda - O programa de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo neste mês uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo – dedicado à prevenção ao suicídio. Nesta terça-feira (13), equipes do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial ao usuário de Álcool e Outras Drogas) e de Articulação de Território (Arte) realizaram um Café Cultural pela valorização da vida, na Praça Sávio Gama, em frente à sede da prefeitura, no bairro Aterrado. Ações de socialização entre profissionais e pessoas em situação de rua foram incentivadas.

O coordenador do Caps AD, Guilherme Siqueira, explicou que a ideia de fazer um evento na Praça Sávio Gama surgiu para que ele pudesse chamar a atenção de quem passasse pelo local, além de atrair pessoas em situação de rua, que costumam se concentrar na localidade.

“A gente quis fazer um evento que pudesse chamar a atenção para poder conscientizar, mostrar um pouco sobre o serviço do programa de Saúde Mental de Volta Redonda, justamente pensando que a principal prevenção ao suicídio é o cuidado. Se as pessoas conhecerem o serviço, procurarem tratamento antes de uma situação de maior gravidade, nós temos uma chance muito boa de prevenir o suicídio. Pensamos numa proposta de integrar a todos numa confraternização. Temos pessoas em situação de rua, profissionais, estudantes de Enfermagem e Psicologia. A ideia foi promover um evento leve, chamar a atenção do público e oferecermos um café da manhã para eles”, resumiu.

Com participação do músico Fábio Monteiro, que realiza um trabalho de acolhimento em hospitais da região, a ação chamou a atenção de quem passava ou estava pela praça, como é o caso do Luiz Carlos dos Santos, de 38 anos, que vive em situação de rua e foi atraído pela música.

“Estou achando maneiro. Eu gosto muito de música, frequento as aulas de violão do Caps e o músico tem falado umas coisas que fazem sentido. Interessante. E depois de passarmos por tanta coisa nos últimos anos, em um evento desses, celebrando a vida... Maravilha”, comemorou Luiz Carlos.

A técnica em reabilitação de dependentes químicos do Caps AD, Eunesia Joana de Souza, lembrou que após o período em isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, e o retorno dos atendimentos na unidade, observou-se um aumento no número de pessoas em recaída com o uso de álcool ou outras drogas.

“As pessoas se isolaram e nenhum homem é uma ilha. Este isolamento social fez com que as coisas piorassem e chegassem ao estado de depressão, que leva ao suicídio. Então ter este momento para falarmos de coisas boas, esperança e mostrar que essas pessoas não estão sozinhas é muito importante. Nossa função como profissionais do Caps AD é passar para os usuários: esperança, segurança, tranquilidade e neste mundo tão conturbado no qual vivemos, às vezes é difícil, mas nós estamos lá, motivando-os para a vida”, destacou Eunesia.

Mesa de debates

O programa Saúde Mental de Volta Redonda promove ainda nesta terça-feira, a partir das 14h30, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no Aterrado, uma mesa de debates com a psicóloga Gisele Aleluia, e a técnica especializada em saúde mental e psiquiatria, Paula Cavalcanti. A mediação será feita pela coordenadora do programa, a médica Suely Pinto.