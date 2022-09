Atividades como futsal, karatê e violão são ministradas no contraturno escolar - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/09/2022 12:18

Volta Redonda - Há cerca de sete meses, alunos do 1º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Maria Carraro, estão participando de oficinas promovidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Mariana Torres, em Volta Redonda. A parceria entre as secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e de Educação (SME) está possibilitando que esses estudantes participem de atividades complementares, por meio do projeto “Escola dentro do Cras”.

De acordo com a coordenadora do Cras Mariana Torres, Sônia Maria de Aguiar Dias, as atividades desenvolvidas com os alunos da Escola Municipal Maria Carraro, que funciona em período integral, são ministradas no contraturno escolar. Entre elas estão futsal, karatê e violão.

“Fizemos uma reunião com a diretora e a supervisora da escola Maria Carraro, e ficou acordada a realização dessas atividades dentro do Cras, unificando o atendimento aos nossos usuários. O resultado, depois desses meses de implantação do projeto, é que os alunos melhoram o seu desempenho”, explicou a coordenadora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que as famílias desses alunos também são atendidas, e passam a fazer parte do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), onde são ofertadas ações socioassistenciais de prestação continuada.

“Através dessa iniciativa houve uma integração e unificação aos grupos de convivência, vinculando ao Cras. Assim, estamos possibilitando o desenvolvimento pleno do estudante, contribuindo para a sua transformação e formação da sua autonomia”, disse a secretária.

Além desse projeto, a Smac está realizando uma busca ativa dentro das escolas para mostrar os trabalhos que são desenvolvidos nos Centros de Referência da Assistência Social, inserindo assim, os alunos da Rede Municipal de Ensino nessas atividades. A ação faz parte das atividades intersetoriais realizadas pela Smac, visando o atendimento integral dos usuários.