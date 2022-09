Patrulha atuou em 20 mediações de conflitos, conduziu à 93ª DP nove ocorrências mais graves e ministrou três palestras - Divulgação/Semop PMVR

Patrulha atuou em 20 mediações de conflitos, conduziu à 93ª DP nove ocorrências mais graves e ministrou três palestrasDivulgação/Semop PMVR

Publicado 15/09/2022 12:08

Volta Redonda - Reativada este ano pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, a Patrulha Escolar realizou 100 atendimentos diretos em unidades escolares, durante o mês de agosto. Além disso, o serviço especializado ainda atuou em 20 mediações de conflitos; conduziu à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) nove ocorrências mais graves e ministrou três palestras/conversas.

A Patrulha Escolar é composta por um casal da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), capacitado para lidar com os meninos e as meninas de forma pessoal e única. O serviço é acionado através de WhatsApp, obtendo um rápido retorno no atendimento e agilidade na solução.

Em Volta Redonda, a Patrulha Escolar atende 27 colégios estaduais, 125 escolas municipais e 35 particulares, buscando oferecer mais segurança a todos os entes envolvidos e soluções em tempo hábil. O serviço tem recebido muitos elogios por parte da comunidade escolar.

A Patrulha Escolar teve seu atendimento retomado após dois anos parado por causa da pandemia. O projeto foi lançado pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, à época que estava no comando da GMVR, que sentiu a necessidade de reativá-lo.

“O serviço da Patrulha Escolar dá o suporte necessário para oferecer a segurança a todos os envolvidos – alunos, pais, professores e funcionários -, além de cuidar do entorno das escolas. É bom frisar que todas as viaturas da GMVR estão aptas a prestar um atendimento, caso a Escolar esteja em outra ocorrência”, explicou o secretário Luiz Henrique.